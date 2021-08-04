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جريمة تهز مصر في مول تجاري شهير.. والأمن يبحث عن القاتل

مجتمع

جريمة تهز مصر في مول تجاري شهير.. والأمن يبحث عن القاتل
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الضحية
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شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر جريمة بشعة، حيث أقدم مجهولون على قتل فتاة في العقد الثاني من العمر، أثناء عملها بعيادة في مول تجارى شهير بوسط المدينة.

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وقررت النيابة العامة بكفر الدوار، ندب الطب الشرعي بالبحيرة لفحص جثة "نجلاء ن ا" التي لقيت مصرعها لبيان سبب القتل والأداة المتسببة في ذلك.

تم نقل جثة المجني عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف غموض الواقعة 

ووجهت قوات الأمن بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث وجار تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.

المصر: وسائل إعلام مصرية

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