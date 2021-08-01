مصر .. معلومات عن مسجد "الفتاح العليم" الظاهر على الـ10 جنيهات الجديدة

تداولت وسائل الإعلام المصرية معلومات عن مسجد "الفتاح العليم" في العاصمة الإدارية الجديدة، الظاهرة صورته على فئة العشرة جنيهات المزمع طرحها في البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "المسجد افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني".

وأضافت "أن المسجد مصمم على التراث المعماري الإسلامي، ويضم 4 مآذن يعلوها هلال من النحاس بإجمالي ارتفاع 95 متر، ويتسع لـ17 ألف مصل، كما يتكون من طابقين الأرضي يتسع لـ6300 مصلي، والأول مصلى للسيدات يتسع لـ1200 مصلية".

وتابعت: "يضم المسجد 21 قبة، حيث يبلغ قطر القبة الرئيسية 33 مترا وارتفاعها 44 مترا، كما توجد 4 قباب رئيسية أخرى على أركان المسجد، القبة الواحدة قطرها 11.75 متر وارتفاعها 29 مترا".

وأوضحت أن المسجد "يحتوي على 74 ثريا بقطر ما بين 1.2 متر و15 مترا، ويبلغ قطر الثريا الرئيسية 15 مترا ووزنها 9 أطنان ومثبتة بـ76 نقطة تثبيت".

ويحتوي المسجد على 5 مداخل رئيسية للرجال، و2 للسيدات على الجوانب وهي مزودة بمصاعد كهربائية لتسهيل صعودهن.

وتتسع الساحة الخارجية للمسجد لـ9500 مصل، وهي مزينة بوحدات إضاءة من الطراز الإسلامي بحوالي 800 عامود، وتوجد أسفلها قاعة تضم مصلى يومي ومكانين للوضوء وقاعة لتحفيظ القرآن، و4 سلام كهربائية متحركة لكبار السن، ومكتبتان.

ويضم المسجد مجمعين لقاعات المناسبات، وأخريين لاستقبال كبار الزوار وكبار السن.

وبلغ إجمالي عدد العاملين به حوالي 30 ألف مهندس وفني وعامل.

المصدر: وكالات مصرية