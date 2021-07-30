تعرف إلى ملكة جمال العراق 2021

حصلت ماريا فرهاد سالم (20 عاما) على لقب ملكة جمال العراق لعام 2021، خلال حفل أقيم بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بمشاركة 17 متسابقة.

وماريا تنحدر من أسرة مسيحية من سهل نينوى، وهي طالبة علوم الحاسبات، نزحت إلى أربيل بعد احتلال تنظيم داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014.

المصدر: "شفق"