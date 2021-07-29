لم تكتشف إلا بعد أسابيع.. ألمانية تربح 33 مليون يورو في اليانصيب

أكد مسؤولو اليانصيب في ألمانيا أن امرأة حملت تذكرة فائزة في حقيبتها لأسابيع دون أن تدرك أنها ربحت نحو 33 مليون يورو.

وأشار موقع "لوتو بايرن" المسؤول عن أخبار السحب أن "المرأة البالغة من العمر 45 عاما كانت الفائزة الوحيدة في السحب يوم الـ9 من يونيو الماضي، بعد أن خمنت بشكل صحيح 7 حقول في بطاقة يانصيب".



ونقل الموقع عن السيدة التي لم يذكر اسمها قولها: "ما زلت أشعر بالدوار من فكرة أنني حملت بلا مبالاة 33 مليون يورو في حقيبتي لعدة أسابيع".

وأضاف الموقع: "اختارت السيدة أرقاما عشوائية على بطاقة اليانصيب التي تبلغ قيمتها 1.20 يورو، ولم تكن تخطط للعب مرة أخرى".

وقالت السيدة الألمانية: "الفوز كان أكثر من كاف لي ولزوجي وابنتي".

وتابعت: "أخطط لاستخدام الأرباح المفاجئة لأعيش حياة صحية والقيام بالمزيد من أجل البيئة".

المصدر: وكالات