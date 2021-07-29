من هو الشاب المصري الذي أشاد به حاكم دبي؟

أشاد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي بالشاب المصري مصطفى قنديل، لتأسيسه شركة في دبي تجاوزت قيمتها مليارا و500 مليون دولار.

وغرّد الشيخ محمد بن راشد قائلا: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها عبر بورصة ناسداك.. شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول.. مبروك يا مصطفى.. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

مصطفى قنديل ..شاب عربي عمره ٢٨ عام ..استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم ادراجها اليوم عبر بورصة ناسداك ..شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول .. مبروك يا مصطفى .. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2021

فمن هو مصطفى قنديل؟

يبلغ مصطفى قنديل من العمر 28 عاما، شارك في تأسيس شركة Swvl للنقل الجماعي منذ مارس عام 2017 في مصر عندما كان يبلغ من العمر 24 عاما.

حصل على بكالوريوس هندسة الطاقة والبترول عام 2014 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وخلال فترة دراسته تدرب في شركة "شلمبرجير" للبترول، كما عمل أستاذا مساعدا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال عام 2014.

تولى قنديل منصب مدير العمليات في شركة "روكيت انترنت" بين عامي 2015 و2016، ومدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014، كما أشرف على إطلاق "شركة كريم" في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017، وشغل عضوية المجلس الاستشاري في "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" منذ 30 يونيو 2021، وصنف في قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018.

أما الشركة التي أسسها الشاب المصري خلال 4 سنوات فقط، أصبحت من الشركات الرائدة في قطاع النقل الجماعي من خلال عملها في 10 دول حيث لديها أكثر من 1.4 مليون راكب و46 مليون رحلة حتى الآن مع آلاف السائقين عبر منصتها الرقمية.

المصدر: وكالات