الجزائر.. الكشف عن سبب وفاة الممثلة والإعلامية سهام أوشلوش

توفيت الممثلة والإعلامية الجزائرية سهام أوشلوش، أمس الاثنين، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "الشروق" إن سبب وفاة أوشلوش هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقلها قبل عدة أيام إلى مستشفى بالعاصمة الجزائر إثر تدهور حالتها الصحية جراء المرض.

وعرف الجمهور الجزائري أوشلوش (27 سنة) من خلال تقديمها لبرنامج الكاميرا الخفية، ومشاركتها في بعض الأعمال التلفزيونية الرمضانية.

وأثارت وفاة أشلوش المنصات الاجتماعية بالجزائر، خصوصا وأنها الشخصية الإعلامية الرابعة التي تفقدها الجزائر في أقل من شهر بسبب فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية