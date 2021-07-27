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وسائل إعلام تركية: 3 قتلى وجريح جراء إطلاق نار وسط اسطنبول

مجتمع

وسائل إعلام تركية: 3 قتلى وجريح جراء إطلاق نار وسط اسطنبول
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3 قتلى وجريح جراء إطلاق نار وسط اسطنبول
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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أخر بجروح نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع اليوم الثلاثاء وسط مدينة اسطنبول التركية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وقالت صحيفة "ملييت" إن تبادلا لإطلاق النار حدث أثناء مشاجرة وقعت بين مجموعتين من الرجال في حي "بيه أوغلو" الاسطنبولي، وأصيب خلاله أحدهم بطلقة نارية في رجله، قبل أن أردى ثلاث أشخاص قتلى.

وأضافت الصحيفة أن الرجل تم توقيفه من قبل الشرطة ونقل إلى المستشفى.

 

المصدر: "نوفوستي"

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