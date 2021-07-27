توضيح بشأن الطريقة التي تمكن المقيمين المصريين من العودة إلى الكويت

ذكر طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بشأن فتح الرحلات المباشرة مع مصر.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الكويتية بأن مجلس الوزراء قرر السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى المغرب والمالديف اعتبارا من 1 أغسطس، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن، على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ولفت المزرم إلى أن المقيمين في الدول التي لا يوجد طيران مباشر معها، وبينهم المصريون، يمكنهم العودة "ترانزيت" عبر دولة ثالثة، ومن دون الخضوع لحجر فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية ان دخول المقيم إلى الكويت مشروط بحصوله على جرعتين من اللقاح المعتمد في الكويت.

وشدد المزرم على ضرورة أن تكون شهادة التطعيم إلكترونية وتحتوي على "باركود"، مرتبط بوزارة الصحة في بلد القدوم، مؤكدا في الوقت نفسه عدم الاعتداد بأي شهادة ورقية للتطعيم.

المصدر: البيان