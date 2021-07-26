مصر.. شاب يقتل راقصة أجنبية في حي راق ووسائل الإعلام تنشر صورتها

قررت النيابة العامة في مصر حبس شاب متهم بقتل راقصة أجنبية ، في منطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد والمقترن بالسرقة.

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وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن هناك شابا قتل الراقصة الأجنبية عمدا أمام المصعد في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، بعد أن استدرجها بحجة إقامة حفلة خطبة، وعقب دخولها الشقة وجدته يراودها عن نفسها فرفضت وحاولت الهرب، فقام بخنقها أمام المصعد الكهربائي، وذلك بعد أن رصدت الكاميرات صورًا للمتهم أثناء صعدوه مع المجنى عليها وهروبه من مسرح الجريمة بمفرده عقب ارتكابه للواقعة.

وعثر حارس العقار فجر يوم الجمعة، على جثة سيدة عشرينية على باب "الأسانسير" بجوارها حقيبة يد ولا يبدو عليها أي إصابات ظاهرية.

وبالوصول لمسرح الجريمة، تبين أن الجثة التي تم العثور عليها كانت متواجدة في الطابق الخامس بجوار المصعد الكهربائي للعقار الخالي من السكان.

وأوضحت التحريات والمعاينة التي قام بها رجال المباحث عن وجود كدمة في عين الفتاة المتوفاة وسحجات حول الرقبة، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، فضلًا عن اكتشاف اختفاء هاتف المجنى عليها، وأنها ليست من سكان المنطقة أو المترددين على العقار.

وأمرت القوات الأمنية بتحريز حقيبة اليد الخاصة بالراقصة المجنى عليها، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وتمت مناظرة الجثمان.

كما أن النيابة قررت عرض الجثة على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، بالإضافة إلى أنها طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

المصدر: الوطن