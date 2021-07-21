مصر.. كشف ملابسات جثة الطفل المتحللة في مقابر قنا

كشفت الشرطة المصرية ملابسات جريمة بشعة راح ضحيتها طفل بسبب خلافات على الميراث.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن أجهزة الأمن نجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا في صعيد مصر من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال توجهه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل داخل المدفن.

وتبين أن الجثة لطفل في العقد الثاني من العمر، وكانت عارية وفي حالة تحلل، وبجواره ملابسه، كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وأسفرت الجهود عن تحديد هوية الطفل، كما توصلت إلى أن وراء الجريمة نجل عم والد الطفل.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة إثر خلافات على الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده "عم المتهم"، حيث قام باستدراج الطفل لسيارة ربع نقل يعمل عليها سائقا وتوجه به لمنطقة المقابر وخنقه بحبل وجرده من ملابسه، وتسلق أحد المدافن وقام بإلقاء جثة الطفل للمدفن المجاور.

المصدر: وسائل إعلام مصرية