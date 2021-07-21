بسبب إصابته بكورونا.. إندونيسي يرتدي النقاب منتحلا شخصية زوجته لركوب الطائرة

يواجه رجل إندونيسي تهمة قد تؤدي به إلى السجن، بعدما تنكر في هيئة زوجته وارتدى نقابا غطى وجهه، على أمل ركوب الطائرة في رحلة داخلية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الرجل الذي أشير إليه بـ"دي دبليو" صعد على متن طائرة تابعة لشركة "سيتي لينك" منخفضة التكلفة في رحلة داخلية بين العاصمة جاكرتا ومدينة تيرنات شمال شرقي إندونيسيا.

وكان الرجل يرتدي نقابا يغطي وجهه منتحلا شخصية زوجته، وتبين أن قصده من وراء ذلك السفر رغم ثبوت إصابته بفيروس كورونا، في حين أن قواعد السفر تمنع مرضى كورونا من ركوب الطائرات.

وأراد الرجل الاستفادة من نتائج فحوص زوجته السلبية، فأخذ هويتها وملابسها محاولا السفر متنكرا في شخصها.

وتمكن الرجل من تحقيق نجاح جزئي إذ مر عبر أجهزة الأمن في المطار ولم يشك فيه أحد، وصعد إلى الطائرة التي حلقت به.

لكن الحيلة لم تكتمل، إذ إن إحدى المضيفات على متن الطائرة شاهدته وهو يدخل الحمام، ليخرج بعد قليل وهو يرتدي ملابس الرجال وقد أخفى النقاب جانبا.

وأبلغت المضيفة سلطات المطار في تيرنات، التي احتجزت الراكب فور نزوله من الطائرة، حيث أخضع لفحص كورونا كانت نتيجته إيجابية

وفي وقت لاحق، تم إخضاع المسافر المزيف للحجر المنزلي.

وقالت الشرطة الإندونيسية "إنها ستبدأ إجراءات الملاحقة القانونية للرجل فور انتهاء مدة العزل وربما يكون عقوبته السجن".

المصدر: "سي إن إن"