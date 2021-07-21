وفاة شقيقة رئيس طاجيكستان

قال المكتب الصحفي لرئيس طاجيكستان، إن كوربونبي رحمانوفا شقيقة رئيس الدولة إمام علي رحمون، توفيت في 20 يوليو عن عمر بلغ 64 عاما.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مصدر في وزارة الصحة في طاجيكستان، إن شقيقة رئيس الجمهورية كانت مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتعالج في المستشفى رقم 5 في دوشنبيه.

وسيتم دفن شقيقة رئيس الدولة، اليوم الأربعاء في مسقط رأسها في منطقة دنغارا بجنوب طاجيكستان.

وأعربت حكومة طاجيكستان، عن تعازيها للرئيس ولأسرة الفقيدة ولأقاربها.

المصدر: نوفوستي