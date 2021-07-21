إسرائيل تستضيف لأول مرة مسابقة ملكة جمال الكون

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستستضيف للمرة الأولى في تاريخها مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أن فعاليات الحدث ستجري في ديسمبر القادم في مدينة إيلات.

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ونقل بيان لوزارة السياحة الإسرائيلية عن باولا شوغارت، رئيسة المنظمة المكلفة بتنظيم انتخابات ملكة جمال الكون، قولها إن "إسرائيل مدرجة منذ سنوات عدة على قائمتنا للدول المضيفة بسبب تاريخها الغني، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وثقافاتها الجمة".

وأضاف البيان أنه من المتوقع وصول وفود من حوالي 100 دولة إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث الذي سيتم بثه في ما يقرب من 160 دولة ومنطقة حول العالم.

من جانبه قال وزير السياحة الإسرائيلي، يويل رازفوزوف، في رسالة عبر الفيديو: "نحن في إسرائيل سعداء باستضافة فعاليات النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة".

وفي منتصف مايو الماضي فازت ملكة جمال المكسيك، أندريا ميسا، بلقب ملكة جمال الكون في النسخة الـ69 من المسابقة التي استضافتها الولايات المتحدة، وذلك خلفا للجنوب إفريقية، زوزيبيني تونزي، ملكة جمال الكون للعام 2019.

المصدر: أ ف ب