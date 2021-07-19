الأمير هاري ينشر مذكراته في أواخر 2022

أعلنت دار "راندوم هاوس" للنشر أن الأمير البريطاني هاري يكتب مذكراته وأنها ستُنشر أواخر عام 2022.

وأوضحت دار النشر أن هاري يكتب "مذكرات حميمة وصادقة" تعرض تفصيلا دقيقا لـ"التجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تشكيله".

أما هاري فقال في بيانه: "أنا أكتب هذا ليس بصفتي الأمير، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه. لقد ارتديت العديد من القبعات على مر السنين، بالمعنى الحرفي والمجازي، وآمل بأنه من خلال سرد ​​قصتي يمكنني المساعدة في إظهار أنه بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه، لدينا الكثير من الأشياء المشتركة أكثر مما نعتقد".

وأضاف: "أنا ممتن جدا لإتاحة الفرصة لي لمشاركة ما تعلمته على مدار حياتي حتى الآن ومتحمس للناس لقراءة تقرير مباشر عن حياتي يكون دقيقا وصادقا".

وسيتم نشر مذكرات الأمير هاري بصيغتين مطبوعة ورقمية في الولايات المتحدة عبر "راندوم هاوس" وفي كندا عبر "راندوم هاوس كندا"، ستقوم Transworld التابعة لدار Penguin Random House UK، بنشر الكتاب في المملكة المتحدة، مع الإعلان عن مناطق نشر إضافية في وقت لاحق.

المصدر: The Hollywood Reporter