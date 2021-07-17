خبيرة مجتمعية .. تطبيقات المواعدة تسهل العثور على شريك

أعربت المتخصصة في الهندسة البشرية رولا عواد عن إعجابها وتفاؤلها بتطبيقات المواعدة التي من الممكن أن تساعد في زواج ناجح.

وأكدت خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين أن هذه التطبيقات ستسهل الزواج لأنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للعثور على شريك مناسب من خلال تقديم كافة المعلومات عن الشريك الآخر.

وأضافت: "كلما كان هناك إشراف حكومي على مثل هذه التطبيقات، زادت شعبيتها ومنعت أي عملية استغلال أو تحرش بالفتيات اللاتي يستخدمن تلك التطبيقات".

ومن الجدير ذكره في هذا السياق، أن السلطات الإيرانية أطلقت تطبيقا إلكترونيا موافقا للشريعة الإسلامية، بهدف تشجيع الزواج بين أبناء الجيل الشاب في الجمهورية الإسلامية.

ويحمل التطبيق اسم "همدم" ("شريك" أو "شريكة" بالفارسية)، ويتيح لمستخدميه "البحث واختيار" الزوج أو الزوجة.