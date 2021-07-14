 
مباشر

الأردن.. 6 وفيات جراء حادث تصادم شمال شرقي المملكة

مجتمع

الأردن.. 6 وفيات جراء حادث تصادم شمال شرقي المملكة
Reuters
الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtw3

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، مساء يوم الأربعاء، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون إثر حادث تصادم في محافظة المفرق شمال شرقي المملكة.

وقال الناطق باسم مديرية الامن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة 6 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي.

وأفاد بأنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث.

من جهته، قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية إنه تم تحويل 6 وفيات للطب الشرعي جراء تعرضهم لحادث تصادم في المفرق.

وأضاف الشرفات أنه نجم عن الحادث أيضا 4 إصابات وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وإدخالهم للمستشفى واصفا حالتهم العامة بالمتوسطة.

المصدر: "بترا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا