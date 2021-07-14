الأردن.. 6 وفيات جراء حادث تصادم شمال شرقي المملكة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، مساء يوم الأربعاء، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون إثر حادث تصادم في محافظة المفرق شمال شرقي المملكة.

وقال الناطق باسم مديرية الامن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة 6 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي.

وأفاد بأنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث.

وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في محافظة المفرق https://t.co/HCUcMj8RA3pic.twitter.com/wrxzLI13Gv — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) July 14, 2021

من جهته، قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية إنه تم تحويل 6 وفيات للطب الشرعي جراء تعرضهم لحادث تصادم في المفرق.

وأضاف الشرفات أنه نجم عن الحادث أيضا 4 إصابات وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وإدخالهم للمستشفى واصفا حالتهم العامة بالمتوسطة.

6 وفيات و4 إصابات بتصادم مركبتين في محافظة المفرق في #الاردن

بينهم سعوديين .. الله يرحمهم ويغفر لهم

ويصبر ذويهم .. المصدر : سناب الاردن pic.twitter.com/L5kV5RsXOu — خالد الضبيبي (@khaleedd1401) July 14, 2021

وفاه ستة اشخاص وإصابة اربعه آخرين إثر حادث تصادم في محافظة المفرقhttps://t.co/zAkpg85TgYpic.twitter.com/PpePyvECQo — أخبار البلد (@Albaladnews_net) July 14, 2021

المصدر: "بترا"