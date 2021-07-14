الموسكوفيون يمكنهم ارتياد المطاعم بوشم مؤقت لرمز QR

يمكن لسكان موسكو الذين قد خضعوا للتطعيم أو تعافوا من "كوفيد – 19" خلال الأشهر الـ6 الماضية أن يزوروا المطاعم أو المقاهي مع وشم مؤقت يصور رمز الاستجابة السريعة ( QR ) الخاصة بهم.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لخدمة Delivery Club المتخصصة في نقل الأطعمة التي أطلقت بالتعاون مع متجر الإنترنت Everink Tattoo حملة رسم الوشم المؤقت مع رمز QR.

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وهناك 6 خيارات لصياغة QR عن طريق الوشم قد أتيحت للمستخدمين. ويمكن لأي مواطن من أهالي موسكو أن يطلب على موقع متجر الإنترنت أن يقدم المتجر له رسما للوشم المؤقت ويوقع اتفاقية إعداد الوشم الذي سيحفظ لمدة أسبوعين تقريبا.

وقال المكتب الصحفي للشركة:" نريد عن طريق مشروعنا، أن نلفت الانتباه إلى شركات نقل الطعام، وكذلك أن نشدد على ضرورة وأهمية التطعيم، كما نريد تهدئة الأوضاع الحالية قليلا، وفي نفس الوقت نريد جعل عملية إظهار رموز QR في مؤسسات وشركات موسكو أكثر إثارة للاهتمام".

يذكر أنه يسمح منذ 28 يونيو الماضي للمواطنين المطعمين ضد فيروس كورونا أو الذين تعافوا منه منذ فترة لا تزيد عن 6 أشهر زيارة المطاعم والمقاهي والحانات والفعاليات بحضور 500 شخص لا أكثر. ويجب على الجميع تأكيد تطعيمهم أو تعافيهم من "كوفيد – 19" بواسطة رمز QR.

المصدر: نوفوستي