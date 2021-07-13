الداخلية السورية: القبض على مروج مخدرات ومصادرة 12 كيلوغراما من الحشيش

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على شخص يروج مخدرات بين محافظتي دمشق وريف دمشق وضبطت 12 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت الوزارة أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق تمكن، بعد متابعة ومراقبة، من إلقاء القبض على المشتبه به في محلة "صحنايا" على متن سيارة خاصة نوع "بيك آب"، وأضافت أنه عثر في السيارة على كمية 12 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، وأشارت إلى أن المتهم اعترف "بحيازته المواد المخدرة وترويجها مقابل الحصول على مبالغ مادية".

وختمت بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه "لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: RT