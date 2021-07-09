454 شجيرة ماريخوانا في حديقة جدة متقاعدة

عثر في حديقة سيدة متقاعدة في ضواحي موسكو على 454 شجيرة ماريخوانا المخدرة، وبررت السيدة فعلتها بأنها تريد كسب مال إضافي على معاشها التقاعدي البسيط.

إقرأ المزيد

وكان قد جرى إبلاغ جهاز مكافحة المخدرات العام الماضي عن شبهات تحوم حول دار السيدة المتقاعدة، تاتيانا إيفانوفنا، البالغة من العمر 63 عاما، من قرية أوغودنيفو.

وحضرت الشرطة في أغسطس 2020 إلى منزل الجدة، وكانت (الجدة) قد جمعت حصادا "مرضيا"، ولم يتبق في الحقل إلا البقايا والجذور.

وقرر أفراد جهاز مكافحة المخدرات في هذا الصيف زيارتها في وقت مبكر، وقاموا في البداية بمراقبتها، ورصدوا الجدة من خلف السياج وهي تسقي شجيرات الماريخوانا بعناية.

جرى احتجاز السيدة المتقاعدة، وأكدت أنها لا تدخن هذه الاعشاب، لكنها تتاجر بها قليلا!

وبالمحصلة، تمت مصادرة أكثر من 85 كيلو غراما من الماريخوانا غير المجففة من الجدة، وفُتحت قضية جناية ضدها بتهمة "زراعة نباتات تحتوي على مواد مخدرة على نطاق واسع".

المصدر: Lshot