موسكو أولى في تصنيف أكثر المدن الروسية "حبّا"

احتلت موسكو وبارنول وبلغورود المراتب الثلاث الأولى في تصنيف المدن "الأكثر حبا" في روسيا، حيث يوجد أكبر عدد من الأزواج المرتبطين بـ"علاقات" أو المتزوجين.

وقامت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية Odnoklassniki بإعداد تصنيف المدن لأكبر وأصغر عدد من الأزواج المرتبطين بـ"علاقات" وذلك استنادا إلى البيانات المفتوحة للمستخدمين حيث ذكروا في ملفهم الشخصي "موافق" (أوك) بشأن حالة "مرتبط بعلاقة" أو "متزوج". وتصدرت موسكو هذا التصنيف.

وإضافة إلى موسكو وضواحيها، بلغت نسبة المستخدمين المرتبطين بـ"علاقات" والمتزوجين 18.3٪ من إجمالي عدد الملفات الشخصية، كما بلغت تلك النسبة في بارناؤول (11٪)، بلغورود (10.8٪)، وأوليانوفسك (10.6٪)، كيميروفو (10.2٪)، أورينبورغ (10.1٪)، أومسك (10٪)، فورونيج (9.9٪)، خاباروفسك (9.5٪)، تيومين (9.4٪).

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وفي ختام التصنيف بطرسبورغ (4.9٪)، قازان (5.2٪) وبيرم (6.3٪).

ووفقا للدراسة التي أجرتها شبكة التواصل الاجتماعي، فإن سدسا (15٪ من المشاركين فيها) لقي شريكا دائما من خلال الشبكات الاجتماعية. يعتقد أكثر من الثلث (35٪) أن الشبكات الاجتماعية لا يمكن أن تستخدم إلا من أجل العلاقات العابرة، أما 30٪ فيعتقدون أنها عبارة عن فرصة ممتازة لإيجاد علاقة قوية.

وكشف موقع Odnoklassniki كثرة متابعة الشركاء لتوأم روحهم. حيث اعترف 19% بأنهم يتابعون تصرفات شركائهم على الشبكات الاجتماعية، و 10٪ يفعلون ذلك باستمرار، و 9٪ لا يتابعونها، لكنهم يعرفون أن شريكهم يتابعهم. و44٪ من المشاركين في الدراسة يثقون ببعضهم البعض ثقة تامة، و18٪ ليسوا على علاقة بعد.

يذكر أن الدراسة أجريت بالتعاون مع مركز ResearchMe وشارك فيها 1093 شخصا فوق سن 18 عاما.

المصدر: نوفوستي