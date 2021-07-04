مفتي مصر السابق: "الانتحار قلة أدب مع الله" والمنتحر ليس بكافر

اعتبر مفتي مصر السابق، علي جمعة، أن "المنتحر يرمي نفسه في وجه الله، وأن هذا لا يصح"، لافتا إلى أن "المنتحر ليس بكافر".

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وخلال لقاء ببرنامج "من مصر"، قال علي جمعة: "الانتحار مش بس حرام أو غلط، ولكنه عيب، وبيعمل حاجة فيها قلة أدب مع الله".

وأشار علي جمعة أن "المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء"، موضحا أنه "عند وقوع ابتلاء، يقع بعض الأفراد في ذنب الانتحار، وأن المنتحر ليس بكافر، وإنما يعد حراما، وصاحبه ارتكب ذنبا كبيرا، سيعاقب عليه عند الله".

بالإضافة إلى ما سبق، استشهد مفتي مصر السابق بـ"موقف الشيخ البغدادي، الذي أتى إليه شارب خمر يريد منه نصف ريال، وبالفعل أخذ المال من الشيخ وذهب ليحتسي الخمر، ولكن كانت المفاجأة عند إصابته بالقيء المستمر بعد شرب الخمر، لذا ذهب إلى الشيخ ليقول له إنه لن يتناول الخمر مرة أخرى، وأنه سيلتزم بالتعاليم الإسلامية لأنه ذاق المال الحلال، ومات هذا الرجل بعد عدة أشهر وعليه علامات حسن الخاتمة، لذا يجب التدبر في التعامل مع المواقف في حياتنا حتى نعمل صالحا أو نتجنب ذنبا"، مؤكدا أن "الدنيا ليست دار الراحة والسعادة، وإنما هي دار الاختبار والابتلاء".

المصدر: "CBC"