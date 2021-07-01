مصر.. حسم الجدل حول ارتداء المايوه الشرعي

قال عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، إنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالمايوه الشرعي للسباحة.

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وأشار إلى أن المايوه الشرعي مسموح بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية والفنادق بمنطقة الساحل الشمالي طالما أن المايوه مصنوع من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة ولا تسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع المياه.

ولقت إلى أن الغرفة طالبت في وقت سابق من كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.

وأضاف الشاعر أنه حال قيام أي منتجع أو قرية أو فندق بالساحل الشمالي بأي مدينة سياحية خاصة العين السخنة ورأس السدر والغردقة وشرم الشيخ بمنع نزول المحجبات حمامات السباحة بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي فعليهن الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة، وتقديم شكوى ضد إدارة الفندق التي قامت بمنعهن من نزول حمام السباحة، وستقوم وزارة السياحة بالتحقيق في الشكوى ومعاقبة مسؤولي الفندق.

المصدر: الوطن