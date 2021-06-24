تحرك في مصر لغلق جميع المواقع الإباحية

تقدم أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في مصر، أحمد دياب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، موجه لوزير الاتصالات ، بشأن غلق المواقع الإباحية.

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وأوضح دياب في طلب الإحاطة الذي تقدم به أن هذه المواقع ليس لها أي هدف يذكر، سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب بشكل خاص، والأسر بشكل عام، مطالبا بغلق هذه المواقع، التي قال عنها إنها تتنافى مع المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية، وكذا الاجتماعية.

واستنكر أمين اقتصادية النواب عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلا كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع؟

وأشار دياب إلى أن إدمان الشباب على ارتياد المواقع الإباحية، يعد من المشاكل الصعبة التي تواجه المجتمع، ولابد من الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة، لافتا إلى أن الأفراد الذين يعانون من إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يجدون حرجًا بالغًا في الاعتراف بذلك للأقارب، كما يجدون صعوبة شديدة في طلب العلاج من الأطباء المختصين، خوفًا من معرفة أي شخص بذلك.

وأكد أمين اقتصادية النواب أن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكنه بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب، حيث يعد إدمان المواقع الإباحية من العقبات الخطيرة التي تدمر حياة الشباب، لاسيما في مرحلة المراهقة.

المصدر: الدستور