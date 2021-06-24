مصر.. الكشف عن أمر غريب في فيديو حنين حسام (صورة)

أثارت فتاة "تيك توك"، حنين حسام، حالة واسعة من الجدل، بعد ظهورها في عدة مقاطع فيديو مصورة، وهي تستغيث بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب الحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

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وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن الفتاة حاولت استعطاف المتابعين، بنبرات صوتها، ومحاولاتها البكاء بشدة خلال المقطع، كما إنها حرصت على الظهور بـ"كانيولا"، مؤكدة إنها شعرت بالإغماء وتمر بحالة سيئة.

وعلى الرغم من تعاطف البعض معها، إلا أن البعض الآخر قال إن الفتاة تخدعهم في محاولة لكسب تعاطفهم، وذلك بسبب ظهورها بـ"الكانيولا" التي وضعتها بشكل خاطئ تشير لعدم أهميتها من الأساس، فضلًا عن عدم وجود محاليل بها.

وأكد طبيب مصري يدعى أمجد الحداد، أن وضع الكانيولا خاطئ جدا، حيث وضعت بالعرض، وليس في موضع الاتجاه الطبيعي للأوردة في اليد، مُرجحًا أن تكون الكانيولا على سطح الجلد ولم يتم توصيلها للأوردة.

وفي صباح أمس، تم القبض على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

المصدر: موقع "هن"