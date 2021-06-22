مصر.. القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على حنين حسام، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، تنفيذا للحكم الذي قضت به محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

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وقضت المحكمة الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي "التيك توك"، بالسجن للأولى عشر سنوات، والأخيرة ست سنوات.

وغابت حنين حسام عن جلسة النطق بالحكم، فيما حضرت مودة الأدهم وسط حراسة أمنية مشددة في غياب محامي المتهمين

وتأتي محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام "بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلالهم أطفالا في الفيديوهات التي كانت تقدمانها" عبر "إنستغرام" و"تيك توك"، وذلك بعدما صدر قرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية عن هذا الاتهام.

المصدر: "اليوم السابع" + "الوطن"