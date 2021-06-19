مصر.. تمثال غريب يثير الذعر في شوارع الإسماعيلية (صور وفيديو)

رصد موقع "المصري اليوم" ظهور تمثال مرعب في أحد شوارع الإسماعيلية يجسد شبح الموت المشهور في أفلام الرعب الأمريكية.

وقامت "المصري اليوم" ببث مباشر للتمثال عقب رصده من الأهالي وإرسال شكاوى.

وأبدى الأهالي استياءهم من ظهور هذا التمثال الذي أصاب الأطفال بالذعر ووصفوه بالشيطان.

وأضافوا أن التمثال ظهر بشكل مفاجئ دون معرفة من صممه ووضعه في ذلك المكان وهو ما أصاب العديد بالذعر من أهالي مدينة الإسماعيلية.

وقال محمود الصورى رئيس حي ثالث الإسماعيلية، إن التمثال ستتم إزالته على الفور في الصباح الباكر.

وتفاجأ المواطنون بتمثال بملامح غير واضحة في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

والتمثال عبارة عن رجل مغطى بالأوشحة، ورأسه صغير، وهي ملامح وصفها المواطنون بالقبيحة، ما بث الخوف في قلوب المارة بالمنطقة.

تمثال مرعب يثير الذعر في شوارع #الإسماعيلية.. ورئيس الحي: في الصباح سيتم إزالته pic.twitter.com/umCWQ8bZBk — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 19, 2021

المصدر: المصري اليوم