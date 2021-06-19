تحرك برلماني ضد الفنان محمد رمضان بسبب سبه لزميلته سميرة عبدالعزيز

أعرب عضو مجلس النواب المصري إيهاب رمزي، عن أسفه الشديد للألفاظ التي تفوه بها الفنان محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبد العزيز، مطالبا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

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وقال رمزي في بيان له أصدره اليوم أن "خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولا بد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع" مشيدا بتأكيد الفنان أشرف زكي أن هذا الموقف من محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبد العزيز لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزا كبيرا من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت في أحد لقاءاتها الصحفية مؤخرا عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولته وقالت: "فضحني لما رفضت أعمل أمه، وفي ناس شتموني وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانتي بتاخدي 20 ألف جنيه".

المصدر: صدى البلد