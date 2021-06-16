اكتشاف ثالث أكبر ألماسة في العالم في بتسوانا

أعلنت شركة Debswana عن اكتشاف حجر ألماس يبلغ وزنه 1098 قيراطا في بوتسوانا بجنوب إفريقيا ووصفته بأنه ثالث أكبر حجر من نوعه في العالم.

وقالت لينيت أرمسترونغ، العضو المنتدب للشركة: "يعتقد أن هذا هو ثالث أكبر حجر كريم يكتشف في العالم"، مشيرة إلى أن "هذا الحجر النادر والاستثنائي يعني الكثير في مجال الماس ولبوتسوانا.. إنها تجلب الأمل لأمة تكافح".

وعرضت الشركة الحجر، الذي تم العثور عليه في 1 يونيو على رئيس البلاد موكغويتسي ماسيسي، في العاصمة غابورون.

يذكر أن حجارة الماس هذه هي من أكبر الأحجار الكريمة المكتشفة في تاريخ الشركة، وبوتسوانا هي المنتج الرئيسي للماس في أفريقيا.

وأكبر ألماسة في العالم كانت Cullinan بوزن 3.106 قيراط، وتم العثور عليها في جنوب إفريقيا عام 1905.

ثاني أكبر ألماسة هي Lesedi La Rona ويبلغ وزنها 1110 قيراطات، واكتشفت في بلدة كارووي في شمال شرق بوتسوانا في عام 2015.

المصدر: "الغارديان"