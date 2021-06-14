مصر.. المتهم في فيديو التحرش المثير للجدل يدلي باعترافاته لأول مرة

أدلى المواطن المصري المتهم بارتكاب فعل فاضح في أحد قطارات الصعيد باعترافاته، أمام جهات التحقيق، بعدما تمكنت قوات المباحث بوزارة الداخلية من ضبطه.

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واعترف المتهم في محضر الشرطة قائلا: "أنا عندي كبت، ومكنتش عارف أن حد بيصورني، وعرفت أن الفيديو على النت واتفضحت".

وقام المتهم بتمثيل الواقعة أمام قوات الأمن، بعدما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في أزمة كبيرة.

وبينت التحريات، أن المتهم سمسار في العقد الرابع من عمره، وارتكب فعلًا فاضحًا مع طفل - أحد أطفال الشوارع - ولا تزال القوات تواصل البحث عنه لتحديد هويته لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

كانت قوات الأمن تحفظت على المتهم، والفيديو الذي وثق الواقعة، وقررت الجهات الأمنية تحت إشراف اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير مباحث سوهاج، تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وكشفت مصادر أمنية، أنَّ المتهم تمّ وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة، وتوجهت قوة أمنية من مباحث سوهاج وشرطة النقل والمواصلات إلى سرايا النيابة لعرضه على الجهات المختصة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بعد مرور 48 ساعة على انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكّنت القوات من تحديد هوية مصور الفيديو وتمت مناقشته حول ملابسات الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد القطار وخط سيره، وانتقلت قوة من مباحث الأمن العام بالتنسيق، مع شرطة النقل والمواصلات، وتمّ فحص الكاميرات وخط سير القطار، حتى تمكّنت بعد مرور 48 ساعة من تحديد هوية المتهم، وتبين أنَّه سمسار ومقيم في سوهاج.

المصدر: الوطن