جريمة تهز العراق.. رجل يقتل حفيده الرضيع بالمخدرات والكحول

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على رجل قتل حفيده الرضيع بوضع المخدرات والكحول في حليبه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب مكافحة إجرام المحمودية، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده، والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول".

وأضافت، أن "الأوراق التحقيقية للقضية أحيلت إلى مكتب مكافحة إجرام المحمودية وتسجيل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل، لكن جده اعترف بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها إلى حليب الطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه".

ونقلت وزارة الداخلية عن جده قوله: "فعلت ذلك دون شعور بسبب إدماني على شرب الكحول والمواد المخدرة".

المصدر: RT