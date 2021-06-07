مواجهات بالأسلحة الرشاشة في قلب إسطنبول (فيديو)

اندلعت مواجهات دامية بمنطقة مالتبه في قلب مدينة إسطنبول التركية استخدمت فيها بنادق الكلاشينكوف، وأدت إلى سقوط جريحين حسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وقالت الصحيفة إن الاشتباكات المسلحة وقعت بين مجموعتين مساء يوم أمس الأحد، أسفرت عن إصابة شخصين من بينهما شخص يعاني إصابات خطيرة، موضحة أن مجموعة من الأشخاص حضرت إلى شارع نادرة الذي شهد المواجهات على متن سيارتين، حاملين معهم أسلحة الكلاشنكوف وأطلقوا النيران على المجموعة الأخرى، مما أسفر عن إصابة شخص في ساقه وتعرض شخص آخر كان يجلس في مقعد السائق لإصابة في رأسه، ثم لاذت المجموعة المهاجمة بالفرار.

وعقب الاشتباكات أغلقت الشرطة الشارع أمام السيارات والمارة وجمعت على فوارغ الذخيرة الخاصة بأسلحة الكلاشينكوف.

هذا واعتقلت قوات الأمن شخصا على خلفية هذه الاشتباكات في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الحادث.

المصدر: "زمان"