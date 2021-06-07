عضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك يتوقع يوم عيد الأضحى المبارك

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات، إبراهيم الجروان، أن يحل عيد الأضحى المبارك، في 20 يوليو المقبل، وفق التوقعات الفلكية.

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وفي حديث لصحيفة "الإمارات اليوم"، أشار إبراهيم الجروان إلى أنه "يتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة يوم السبت 10 يوليو 2021 الساعة الـ05:17 فجرا بتوقيت الإمارات".

وأضاف: "يظل الهلال بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة فوق الأفق مما تكون فرصة رصده واردة ليكون الأحد 11 يوليو 2021 غرة شهر ذي الحجة، ويوم الاثنين 19 يوليو يوم عرفة، والثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى المبارك".

المصدر: "الإمارات اليوم"