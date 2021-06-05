محمد رمضان يستفز جمهوره بعد "خدعة" التحفظ على أمواله: "هفضل ثابت"

استفز الفنان المصري محمد رمضان جمهوره مجددا بترويجه لأغنيته الجديدة "ثابت" عبر "إنستغرام"، وذلك بعد أزمته الأخيرة التي اتهم الدولة المصرية خلالها "بالتحفظ على أمواله".

وجاء التحفظ على مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أمواله بهدف تنفيذ حكم قضائي، من أجل تعويض ذوي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالمبلغ، بعدما تسبب في إقالته من وظيفته، بسبب دخوله إلى قمرة القيادة على متن أحد الرحلات التي كان يقودها الطيار الراحل، حيث ربط البعض بين الأغنية والأزمة الأخيرة التي تسبب فيها رمضان.

وفي إطار أزمة "فيديو" التحفظ على أمواله، أصدرت البرلمانية إيناس عبد الحليم بيانا تستنكر فيه ما فعله محمد رمضان في الفيديو، متهمة إياه بأنه "يؤذي الاقتصاد المصري، ويؤثر على أسهم البنوك في البورصة المصرية"، وأن ذلك "سيعود بالسلب على مصر وشعبها"، وطالبت بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه غير مسؤول عن ذلك، وخاصة أن "الفنان لابد أن يكون مسؤولا".

من جهته، هاجم الإعلامي عمرو أديب، أيضا، أفعال محمد رمضان، وأكد أن "ذلك الفيديو يسئ إلى مصر ويؤثر بالسلب"، وقال إن "مصر لا تحتاج إلى أمواله، وأنها في غنى عنها، وأن الأموال التي تم التحفظ عليها هي أموال الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه يصدر صورة خاطئة عن المصريين".

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT