غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جريمة مقتل طفلة على يد والدها

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، الثلاثاء، تفاصيل جريمة مقتل طفلة على يد والدها، شمالي القطاع، مطالبا بتفعيل آليات الحماية وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وأكد المركز في تصريح صحفي، أن "الأجهزة الأمنية عثرت مساء أول أمس الأحد شمال قطاع غزة، على جثة الطفلة وسام خالد صفوت الجرجير، (16 عاما)، مدفونة في أحد الشوارع الفرعية بمنطقة القصاصيب بجباليا، وهو مكان قريب من منزلها في الحي ذاته، وذلك بعد أن تم ابلاغها بفقدان الطفلة وتغيبها عن منزلها منذ حوالي 15 يوما".

وأشار المركز، إلى أن "الأجهزة الأمنية استدعت عددا من المشتبه بهم، من ضمنهم والدها خالد صفوت محمد الجرجير (36 عاما)، والذي أقر واعترف بأنه قتلها بعد أن عذبها، ثم أقدم على دفنها"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "قسم الطب الشرعي، أفاد بأنه يصعب التعرف على سبب الوفاة، لأن الجثة متعفنة".

ودان المركز، "جريمة مقتل الطفلة الجرجير"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "التساهل مع جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، يساهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، ويشكل خطورة على نسيج المجتمع الفلسطيني".

وأشار، إلى أن "حماية الأطفال من العنف الأسري، التزام على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها فلسطين منذ العام 2014"، مطالبا بـ"بذل المزيد من الجهود من قبل الشرطة والنيابة العامة لملاحقة مقترفي جرائم العنف الأسري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون اعتبار لأية أعذار أو مبررات".

ودعا المركز، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإقرار قانون "حماية الأسرة من العنف"، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

المصدر: "وكالة سما الفلسطينية"