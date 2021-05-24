جمع 50 ألف جنيه في رمضان.. توقيف "أجرأ متسول في مصر"

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية مسنا يقوم بالتسول، بعد ظهوره في مقطع فيديو يؤكد فيه أن دخله اليومي من التسول يبلغ 1200 جنيه (76 دولارا) وأنه يشرب أغلى السجائر المستوردة.

وبحسب المعلومات ضبطت السلطات ناصر ق. م. (56 عاما) الذي قال في الفيديو الذي جاء بعنوان "أجرأ متسول في مصر"، إنه يجمع خلال موسم شهر رمضان 50 ألف جنيه من أعمال التسول، وأن لديه حسابا في البنك يدخر به ما يجمعه، مطالبا مصور الفيديو أن يأتي للعمل معه "يشيل الشنطة"، مقابل مبلغ 200 جنيه (حوالي 13 دولارا) يوميا خلال الفترة المسائية فقط.

وقد تبين أنه متهم سابقا في 5 قضايا هي: تسول وسرقة وسائل نقل ونشل ومخدرات وآداب عامة.

وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتسول حال قيامه باستجداء المارة بأحد شوارع بندر طلخا وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ وقدره 100 جنيه عملات ورقية ومعدنية وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة قيامه بالتسول واستجداء المارة.

المصدر: "الوطن"