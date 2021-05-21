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أسترالي يقتل لصا اقتحم منزله ويعيش مع جثته 15 عاما

مجتمع

أسترالي يقتل لصا اقتحم منزله ويعيش مع جثته 15 عاما
Reuters
عنصر من الشرطة الأسترالية - أرشيف -
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احتفظ أسترالي يعاني اضطراب التخزين بجثة سارق كان قتله لدى محاولته السطو على منزله، لمدة 15 عاما، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطر للجو لإخفاء رائحة التعفن.

وكشف تحقيق الطب الشرعي، أن بروس روبرتس المقيم في سيدني، أردى شاين سنيلمان عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل، وفق ما نشرت وسائل أعلام أسترالية الخميس.

وتوفي روبرتس سنة 2017 لأسباب طبيعية، لكن لم يعثر على رفات سنيلمان سوى بعد عام من ذلك، وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من سبعين عبوة معطر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن روبرتس كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها)، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله، حيث عثر على حوالي عشرة أسلحة نارية.

المصدر: أ ف ب

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