مصر تودع الفنان سمير غانم

يشيع اليوم الجمعة، جثمان الفنان المصري سمير غانم، الذي توفي عصر أمس داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

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ومن المقرر أن يشيع الجثمان من مسجد المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، عقب صلاة الجمعة.

وقال الإعلامي المصري رامي رضوان، إن أسرة الفنان الكبير سمير غانم، سيقتصر تلقيها للعزاء عند مقابر الأسرة بمدينة نصر.

ويعد الفنان سمير غانم، علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتليفزيون، ولد في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير 1937م.

المصدر: بوابة الأهرام