طليقة بيل غيتس تسعى لزيادة ميراث أولادها

قالت صحيفة "ديلي ميل" أن ميليندا غيتس، طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، قد تستخدم طلاقها لزيادة ميراث أطفالها الثلاثة من 10 ملايين دولار التي تعهد زوجها بمنحها لكل واحد منهم.

وفي خطوة يقول خبراء الطلاق إنها غير عادية للغاية، أضافت ميليندا كبار محامي الثقة والعقارات إلى فريقها القانوني حيث قامت هي وطليقها بتقسيم أصولهما المجمعة البالغة 130 مليار دولار بعد 27 عاما من الزواج.

وأوضح محاميا طلاق المشاهير هارييت نيومان كوهين ومارثا كوهين ستاين الأهمية المحتملة لإضافة هؤلاء المحامين إلى فريقها القانوني، قائلين أن ذلك قد يشير إلى رغبة ميليندا في تغيير ميراث أطفالها جينيفر(25 عاما) وروري (21 عاما) وفيبي (18 عاما).

وعلى مر السنوات، قال بيل مرارا إنه سيترك للأطفال 10 ملايين دولار فقط لكل طفل، وهو ما يمثل أقل من 0.008 في المائة من إجمالي ثروة والديهم.

المصدر: "ديلي ميل"