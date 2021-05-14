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وفاة فنان مصري مشهور بعد مشاركته في مسلسلين في رمضان

مجتمع

وفاة فنان مصري مشهور بعد مشاركته في مسلسلين في رمضان
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توفي الفنان المصري المعروف، محمد ريحان، وذلك عقب وعكة صحية تعرض لها على مدار الفترة الماضية مكث على إثرها في المستشفى.

وفاة فنان مصري مشهور بعد مشاركته في مسلسلين في رمضان
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وكان آخر أدوار الراحل في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، حيث لعب دور "الشيخ صالحين" بخلاف شخصية "فكري" ضمن مسلسل "نجيب زاهي زركش" أمام النجم يحيي الفخراني ضمن سباق المارثون الرمضاني الأخير.

واشتهر الراحل بتقديمه العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية على مدار سنوات الألفية، وحصد العديد من الإشادات النقدية بسبب طبيعة أدواره التي غلب عليها أداؤه السهل الممتنع.

المصدر: أخبار اليوم

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