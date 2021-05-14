مصر.. المجني عليه في فيديو الكفن المثير للجدل يكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

قال إسلام عاطف وشهرته "إسلام الريس" الذي ظهر في فيديو الكفن هو ووالده وعمه، إن أفراد من عائلة "المرغني" في منطقة عين شمس أرغموهم على تنفيذ طلباتهم.

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وأضاف أن أفراد عائلة المرغني قاموا بسبهم بألفاظ نابية وتهديدهم بأسلحة نارية لإجبارهم وإرغامهم على تنفيذ طلباتهم ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل بقصد كسرهم وإذلالهم.

وأضاف "الريس" أنه لا سابق معرفة له بأفراد عائلة "المرغني" هؤلاء الذين ظهروا في مقطع الفيديو، مضيفا أن هذه المشكلة بدأت منذ 4 أشهر حيث كان أفراد عائلة "المرغني" يقيمون حفل عيد ميلاد على المركب السياحي ملكه، مشيرا إلى أن أحد أفراد هذه العائلة طلب من "دي جي" تشغيل أغنية مهرجانات أعدوها هم باسم عائلتهم كنوع من التباهي واستعراض القوة، موضحا أن مسؤول المركب أخبرهم بأن هذا النوع من الأغاني الهابطة لا يتم تشغيله داخل المركب.

ولفت إلى أنه ما كان من أفراد عائلة المرغني إلا أن أخرجوا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واعتدوا على كل أفراد المكان وأصابوهم إصابات بالغة، مشيرا إلى أن أمن المركب أضطر إلى التصدي لهم ومنعهم من الاستمرار في الاعتداء على الحضور في المكان، موضحا أنه على أثر ذلك نشبت مشاجرة كبيرة أصيب أفراد عائلة "المرغني" أيضا خلالها.

ويضيف إسلام، أنه لم يكن موجودا في المركب يوم المشاجرة، وأنه علم بها من خلال اتصال هاتفي من مسؤول الأمن بالمركب عنده، فتوجه على الفور ليجد حدوث تلفيات في المركب ومحتوياتها بما يقدر 750 ألف جنيه، مضيفا أنه قام بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.

ويستكمل "الريس"، أنه بعد تدخل صديق والده لإنهاء الخلاف، قرر الذهاب هو ووالده وعمه لحضور الجلسة العرفية لإنهاء الخصومة بينهم وبين عائلة "المرغني"، بعد أن حصل على وعد بعدم التعرض له ولوالده بأى سوء، لافتا إلى أنه كان على علم بتاريخ هذه الإجرامى وأن من هذه العائلة من هم في السجن بتهمة القتل العمد، وأن هذه العائلة عتيدة الإجرام إلا أنه كان واثق في صديق والده بعد أن أخبره أنه لن يحدث شيء معهم نهائيا.

وعن لحظة وصولهم إلى منزل عائلة "المرغني" في منطقة عين شمس وتعرضهم لتهديد بالسلاح الناري، يقول إسلام إنه فوجئ فور نزوله من سيارته بكم من الأسلحة النارية والبنادق الألية تحاوطهم من كل اتجاه بما يزيد عن الــ20 بندقية الية، بالإضافة إلى الطبنجات والأسلحة البيضاء، وقام أفراد عائلة "المرغني" وأنصارهم بمحاصرتهم وتهديدهم لإجبارهم على تنفيذ كافة طلباتهم.

المصدر: اليوم السابع