مصر.. انتحار فتاة إثر خلاف مع أسرتها على تنظيف الشقة قبل العيد

شهدت منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية المصرية حادثا مأساويا بانتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب رفضها تنظيف الشقة.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر إلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بدائرة المركزي.

ونتيجة التحقيق، تبين أن مشاجرة نشبت بين الفتاة وأسرتها على تنظيف الشقة وعقب ذلك انتحرت.

المصدر: صدى البلد