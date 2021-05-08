إسرائيل.. القضاء العسكري يحاكم مجندة صورت زميلاتها عاريات من أجل صديقها
Reuters Amir Cohen
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تنظر محكمة عسكرية إسرائيلية في قضية امرأة تؤدي الخدمة في صفوف الجيش، لالتقاطها صورا لزميلات عاريات لها في الدوش سرا، لتسليمها لاحقا إلى صديقها، وهو عسكري أيضا.
وأفاد موقع Ynet بأن المجندة وصديقها (وهو برتبة عريف) يواجهان لائحتي اتهامات مؤلفتين من أربع نقاط، بما فيها مخالفة الحق في الخصوصية والسلوك غير اللائق.
ووفقا للملفات القضائية، كانت المتهمة التي تعمل في قسم الكوادر البشرية تقيم في غرفة واحدة مع عدة مجندات أخريات، وطلب صديقها منها في مراسلاتهما تصوير جاراتها في الدوش دون ملابس وإرسال هذه اللقطات إليه، ووافقت المجندة على تلبية هذا الطلب.
المصدر: Ynet