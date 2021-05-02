مصر.. شقيقان ينشران صورا خاصة لفتاة ويقتلان والدها

تسببت مشاجرة بين شقيقين وكهربائي، إلى مقتل الأخير بطلق ناري في صدره، وذلك بسبب تشهير الشقيقين بنجلة الكهربائي، عن طريق الحصول على صور خاصة لها، من هاتف إحدى صديقاتها.

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وأفاد موقع "الوطن" المصري بأن "صورا فاضحة لفتاة (16 سنة) نشرها شقيقان بين سكان منطقة البساتين، كانت البداية لواقعة إطلاق النار، بعدما جرى نشر صور الفتاة الخاصة، التي حصل عليها الشقيقان من هاتف صديقتها في عرب المعادي".

وفي تفاصيل الواقعة، أشار الموقع إلى أن والد الفتاة توجه إلى الشقيقين فور علمه بهذا الأمر، لمعاتبتهما على فعلتهما، بينما قام الشقيقان بالرد عليه بالسباب والشتائم، ما دفع بالنقاش للاحتدام، وتطور من مشادة كلامية إلى مشاجرة حامية، فيما أمسك الشقيقان سلاحا ناريا وأطلقا النار على والد الفتاة أحمد. س (37 عاما)، وهو كهربائي، ما أدى لتعرضه لإصابات بالغة، توفي على إثرها لاحقا في المستشفى.

المصدر: "الوطن"