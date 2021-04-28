مصر.. رجل يحاول الانتحار شنقا من جسر سيدي جابر في الإسكندرية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رجلا في العقد الرابع من عمره، حاول الانتحار شنقا من جسر سيدي جابر بالإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى جسر سيدي جابر بعد أن حاول الانتحار شنقا.

إلا أن أحد المتواجدين في المكان تمكن من تسلق الجسر وقام بقطع الحبل المعلق به الرجل، ما أدى إلى سقوطه وارتطامه بالأرض وإصابته بكسور، حيث قامت الإسعاف بنقله إلى المستشفى الجامعي.

وما زالت ظروف محاولة الشاب الانتحار مجهولة.

المصدر: RT