 
مباشر

الأردن.. استفتاء حول صوت مركبات توزيع الغاز يثير تفاعلا كبيرا و"سخرية"

مجتمع

الأردن.. استفتاء حول صوت مركبات توزيع الغاز يثير تفاعلا كبيرا و
Reuters NJERI MWANGI
أسطوانات غاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa2o

نشرت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن، استفتاء حول صوت مركبات توزيع الغاز، وبشأن تأييد بقاء الصوت أو استبداله بالطلب عبر الهاتف أو التطبيقات الذكية.

إقرأ المزيد
الأردن .. الإفراج عن الموقوفين في
الأردن .. الإفراج عن الموقوفين في "قضية الفتنة" إخلاء سبيل دون طي الملف

وتفاعل الأردنيون مع هذا الاستفتاء، حيث بررت وزارة البيئة هذا الاستفتاء بأنها ترغب في إلغاء الصوت لما يسببه من إزعاج جراء الضجيج الصادر عنها.

وأشارت الوزارة إلى أنها اجتمعت مع الهيئة والمعنيين من الجهات الحكومية الأخرى ونقابة أصحاب المحروقات والغاز وبعض الجمعيات البيئية، وطلبت إلغاء النغمة، فيما نشرت الهيئة التصويت على الأمر.

وشهد الاستفتاء فور انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين حيث قال أحدهم: "استفتونا بأسعارهم وهو الأمر المهم ،وبعدها لا يهم نوع الموسيقى التي يتم تشغيلها"، في حين تساءل آخر: "هل كل شيء ممتاز في الأردن، وصوت سيارة الغاز أصبح مزعجا ويحتاج لحل"، بينما اقترح آخرون ساخرين أن يكون صوت مركبات توزيع الغاز عبارة عن أغان وطنية أو تراثية، مؤكدين أن الأهم الاهتمام بأسطوانة الغاز وتخفيض الضرائب والرسوم وتكاليف المعيشة قبل أن يكون الاهتمام بصوت مركبة توزيع الغاز، بحسب وكالة "عمون" الإخبارية.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا