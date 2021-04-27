الأردن.. استفتاء حول صوت مركبات توزيع الغاز يثير تفاعلا كبيرا و"سخرية"

نشرت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن، استفتاء حول صوت مركبات توزيع الغاز، وبشأن تأييد بقاء الصوت أو استبداله بالطلب عبر الهاتف أو التطبيقات الذكية.

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وتفاعل الأردنيون مع هذا الاستفتاء، حيث بررت وزارة البيئة هذا الاستفتاء بأنها ترغب في إلغاء الصوت لما يسببه من إزعاج جراء الضجيج الصادر عنها.

وأشارت الوزارة إلى أنها اجتمعت مع الهيئة والمعنيين من الجهات الحكومية الأخرى ونقابة أصحاب المحروقات والغاز وبعض الجمعيات البيئية، وطلبت إلغاء النغمة، فيما نشرت الهيئة التصويت على الأمر.

وشهد الاستفتاء فور انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين حيث قال أحدهم: "استفتونا بأسعارهم وهو الأمر المهم ،وبعدها لا يهم نوع الموسيقى التي يتم تشغيلها"، في حين تساءل آخر: "هل كل شيء ممتاز في الأردن، وصوت سيارة الغاز أصبح مزعجا ويحتاج لحل"، بينما اقترح آخرون ساخرين أن يكون صوت مركبات توزيع الغاز عبارة عن أغان وطنية أو تراثية، مؤكدين أن الأهم الاهتمام بأسطوانة الغاز وتخفيض الضرائب والرسوم وتكاليف المعيشة قبل أن يكون الاهتمام بصوت مركبة توزيع الغاز، بحسب وكالة "عمون" الإخبارية.

المصدر: "عمون"