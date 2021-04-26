فنانة مصرية ترد على حلمي بكر بعد مهاجمتها على الهواء

ردت الفنانة المصرية شاهيناز على انتقاد الموسيقار حلمي بكر لها، بعدما صرح في برنامج "العرافة"، بأن صوتها لا يعجبه.

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وقال بكر "صوتها لا يعجبني"، رغم أنه صوت لصالحها كرئيس للجنة التحكيم ببرنامج "ستار ميكر"، وحصولها على المركز الأول بأغنية "قولي قولي" في عام 2003، التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العالم العربي.

وكتبت شاهيناز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير أصدقائي ومتابعيني الأعزاء وكل الجمهور والناس بيحبوني اللي من امبارح رسايلهم واتصالاتهم لم تتوقف وبيطالبوني إني اخرج ارد علي تعليقات الملحن حلمي بكر اللي صدرت منه عني وفي حقي أمس من عدة ساعات في أحد البرامج.. وكما لو كانوا بيطلبوه في البرامج علشان يطلع يتكلم ويهاجم الناس وأولهم أنا".

وأضافت المطربة: "أنا مقدره محبتكم وغيرتكم عليا جدا، وأنتوا بعد رب العالمين اللي لكم فضل في صناعة اسمي المتواضع واستمراريتي لحد النهاردة، لكن أنا عايزة أقولكم ايه الجديد؟!، هو كل ما يطلع في برنامج بيتكلم عني وبيقول رأيه وبعض الادعاءات اللي اتفاجأت بآخرها امبارح وهو بيقول كلام غريب مش هدخل في تفاصيله".

وتابعت شاهيناز: "أنا أحب أطمنكم وأقولكم إن كلامه ورأيه فعلا ميهمنيش، ويكفي إن الناس اللي متابعه عارفة الحقيقة، وعارفين إنه كان في لجنة تحكيم ستار ميكر، وسمعني بدل المرة عشرة، وكان رأيه ساعتها مختلف، عموما أنا ببص قدامي وبس، ودائما بأخد الهجوم والنقد الهدام سلم بطلع بيه خطوة أعلى في شغلي وحياتي المهنيه .. شكرا لمحبتكم.. شكرا لدعمكم.. ورمضان كريم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية