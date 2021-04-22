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مصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

مجتمع

مصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديب
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حددت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر جلسة 29 مايو المقبل، لنظر دعوى الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

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محمد رمضان يرد على الإعلامي عمرو أديب بطريقته الخاصة (فيديو)
محمد رمضان يرد على الإعلامي عمرو أديب بطريقته الخاصة (فيديو)

وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.

وجاء في الدعوى، أن "الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان".

وأضافت الدعوى، أن "أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه".

المصدر: الأهرام

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