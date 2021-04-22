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السعودية.. بعد انتشار فيديو لـ"جثة امرأة معلقة بمبنى" شرطة جدة تكشف الهوية والملابسات

مجتمع

السعودية.. بعد انتشار فيديو لـ
Reuters
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أوضحت شرطة محافظة جدة في السعودية، ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة معلقة، مشيرة إلى أنه تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

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وقد باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، الاثنين الماضي، التحقيق بالحادثة، واتضح أنها لوافدة مـن الجنسية الإثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود في العقد الرابع من العمر.

واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: سبق

 

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