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بالفيديو.. الوليد بن طلال يتلقى لقاح كورونا.. ماذا قال للممرضة السعودية؟

مجتمع

بالفيديو.. الوليد بن طلال يتلقى لقاح كورونا.. ماذا قال للممرضة السعودية؟
Reuters
الوليد بن طلال
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انتشر مقطع فيديو عبر موقع "تويتر" يظهر فيه رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، وهو يمازح الممرضة التي أعطته جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا بأحد المراكز الصحية في المملكة.

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وظهر الوليد بن طلال وهو يمازح الممرضة ويقول لها: أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة".

وعندما انتهت الممرضة من إعطائه اللقاح، قال لها بن طلال: "أحسن إبرة في العالم.. هالإبرة ولا بلاش.. معقول أعطيتني الإبرة، هاتي واحدة تانية طيب".

وتفاعلت الممرضة معه ودعت له قائلة: "الله يسلمك الله يرضى عليك".

وكشفت صاحبة حساب على "تويتر" تدعى شريفة، وتعرف نفسها بأنها أخصائية مختبرات طبية مدربة إسعافات أولية، أنها هي من أعطت جرعة اللقاح لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.

وكتبت على صفحتها في "تويتر" مرفقة فيديو إعطائها الوليد بن طلال اللقاح: "تشرفت بإعطاء صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال جرعته من لقاح كورونا.. جعلها الله له حصنا وعافية".

المصدر: RT

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