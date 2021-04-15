جادا سميث ترتدي الحجاب في شهر رمضان - صور

نشرت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث زوجة الممثل العالمي ويل سميث على صفحتها في "إنستغرام" صورتين لها وهي متحجبة، تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

وارتدت سميث الحجاب بالشكل المعترف به دينيا ولم تعتمد فقط على غطاء الرأس في خطوة أثنى عليها العديد من المعلقين حول العالم.

وأشارت الممثلة الأمريكية إلى أنها "تهدف إلى توصيل رسالة مهمة، وهي تقبل الآخر والاختلاف بالأديان".

وعلقت: "أعتقد أن اللون المشمشي في الشرق الأوسط يناسبني كثيرا".

وحصلت الصورة على مئات آلاف الإعجابات من المتابعين، كما حرص الكثير من النجوم حول العالم على تقديم المعايدات والدعاء في بداية شهر رمضان المبارك.

المصدر: وكالات